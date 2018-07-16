Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Душная погода с жарой до плюс 30 градусов, ливнями и градом ждет жителей столичного региона на предстоящей рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник.

"Практически всю неделю у нас сохранится температура выше климатической нормы, можно сказать, душная и жаркая погода. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, кратковременными ливнями, местами с грозой, не исключен и град", — сказала она.

Наиболее напряженная обстановка, по прогнозам синоптика, сохранится в понедельник и во вторник, а к концу недели вероятность сильных ливней уменьшится.

Во вторник, 17 июля, преобладающая температура по региону будет на уровне плюс 23-28 градусов, в Москве — плюс 26-28, добавила специалист.

"В последующие дни температура воздуха останется практически на том же уровне, может быть, чуть ниже температура будет в среду и составит по региону плюс 21-26, в Москве — около 25 градусов. Затем такая жаркая погода с температурой плюс 23-28 в дневные часы остановится", — уточнила Позднякова.

Она отметила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, сами грозы наиболее вероятны в первой половине недели.