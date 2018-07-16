Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Грудинин развелся
Грудинин развелся

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Душная погода с жарой до плюс 30 градусов, ливнями и градом ждет жителей столичного региона на предстоящей рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник.
"Практически всю неделю у нас сохранится температура выше климатической нормы, можно сказать, душная и жаркая погода. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, кратковременными ливнями, местами с грозой, не исключен и град", — сказала она.
Наиболее напряженная обстановка, по прогнозам синоптика, сохранится в понедельник и во вторник, а к концу недели вероятность сильных ливней уменьшится.
Во вторник, 17 июля, преобладающая температура по региону будет на уровне плюс 23-28 градусов, в Москве — плюс 26-28, добавила специалист.
"В последующие дни температура воздуха останется практически на том же уровне, может быть, чуть ниже температура будет в среду и составит по региону плюс 21-26, в Москве — около 25 градусов. Затем такая жаркая погода с температурой плюс 23-28 в дневные часы остановится", — уточнила Позднякова.
Она отметила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, сами грозы наиболее вероятны в первой половине недели.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина211
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией93
Россиянка облила болтливую подругу кислотой18
Трамп разозлился на Путина из-за видео181
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение