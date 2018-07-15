В столичном регионе ввели «желтый» погодный уровень из-за ветра и грозы

Гидрометцентр назвал потенциально опасной погоду в столице и регионе из-за ожидающейся грозы с усилением ветра 16 июля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 15 июля, в Москве и области ожидаются 29-градусная жара, кратковременные дожди и локальные грозы с усилением ветра до 15 м/с. В связи с прогнозом синоптиков МЧС призвало граждан к осторожности и бдительности при выходе на улицу.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на данные Гидрометцентра России , в Москве и области из-за неблагоприятных погодных условий введен «желтый» уровень погодной опасности на 16 июля.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый». Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что опасная погода сохранится в столичном регионе в течение 12 часов, начиная с 9 утра понедельника.