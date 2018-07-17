Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение из-за непогоды

Краснодар . 17 июля — Новая Кубань. По информации Гидрометцентра в краевой столице 17 и 18 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. В связи с этим городские власти объявили штормовое предупреждение для жителей и гостей Краснодара.

Как уточнили в мэрии, вчера за 2 часа в Краснодаре в период с 13:19 до 15:10 выпало более 63 мм осадков, из них почти половина в течение всего 40 минут — в период с 13:19 до 14:00 (за это время выпало 30 мм осадков).

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий дождя на перекрёстке ул. Московской и Гомельской, а также на ул. Аксайская. Специалисты трудились всю ночь, добавили в городской администрации.