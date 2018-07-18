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Ливни с грозой и усиление ветра вновь ожидаются в Краснодаре
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Ливни с грозой и усиление ветра вновь ожидаются в Краснодаре 

Новая Кубань 18 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. В Краснодаре на 18 июля прогнозируются дожди, временами — ливни с грозой. Ветер юго-западного направления, порывы могут достигать 14 м/с. Такая погода стоит в краевой столице третий день, создавая массу неудобств горожанам и сотрудникам коммунальных служб. По состоянию на утро среды в городе ликвидировано 30 подтоплений. При этом краевой Гидрометцентр не смог оценить объем осадков, потому что они обошли единственную метеостанцию в районе аэропорта.
Аналогичная погода третий день держится и на территории большинства районов Краснодарского края. В регионе ожидаются дожди, грозы, в отдельных пунктах — град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Температура ночью 17-22°С, местами в предгорьях 12-17°С, днем 25-30°С, местами воздух прогреется до 32°С.
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