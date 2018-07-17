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17 и 18 июля в Краснодаре прогнозируют грозу, град и шквалистый ветер
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17 и 18 июля в Краснодаре прогнозируют грозу, град и шквалистый ветер 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
По прогнозам синоптиков в течение суток 17 июля и 18 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 25 м/с. А это значит, что во вторник и среду улицы кубанской столицы снова может затопить — как в понедельник.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, 16 июля в Краснодаре всего за два часа выпало более 63 мм осадков. В результате на 11 оживлённых перекрёстках было затруднено движение, подтопления не только парализовали движение трамваев, но и автомобилей.
На ликвидацию последствий ливня выехали 10 вакуумных машин подрядных организаций. Благодаря их работе было восстановлено движение на перекрёстках улиц им. Тургенева — Дальняя, им. Дзержинского — Кореновская, Московская — им. Петра Метальникова, под Вишняковским путепроводом и на ряде других. Особо сложная ситуация возникла на перекрёстке улиц Московской и Гомельской, где на помощь жителям пришли сотрудники дежурной части МЧС с резиновыми лодками.
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