17 и 18 июля в Краснодаре прогнозируют грозу, град и шквалистый ветер

По прогнозам синоптиков в течение суток 17 июля и 18 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 25 м/с. А это значит, что во вторник и среду улицы кубанской столицы снова может затопить — как в понедельник.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 16 июля в Краснодаре всего за два часа выпало более 63 мм осадков. В результате на 11 оживлённых перекрёстках было затруднено движение, подтопления не только парализовали движение трамваев, но и автомобилей.