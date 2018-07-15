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Жара продолжится на юге и в центре Китая
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«Будут воровать в два раза больше»

Жара продолжится на юге и в центре Китая 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Пекин, 15 июля /Синьхуа/ — Национальный метеорологический центр /НМЦ/ КНР в воскресенье обновил «желтое» предупреждение в связи с повышением температуры воздуха, которое ожидается в ближайшую неделю в некоторых южных и центральных районах страны.
По данным НМЦ, на этой неделе во многих частях Центрального и Южного Китая температура воздуха превышала 35 градусов Цельсия.
По прогнозу центра, в воскресенье столбики термометров в некоторых районах Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также провинций Шаньдун и Цзянси могут подняться до отметки в 39 градусов Цельсия.
Центр рекомендовал жителям указанных районов сократить время пребывания на улице, и призвал местные власти принять меры по предупреждению пожаров, которые могут возникнуть в результате увеличения нагрузки на электросети.
В Китае действует трехуровневая система оповещений о жаре, в которой степень опасности обозначается в порядке убывания красным, оранжевым и желтым цветами. -0-
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