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«Желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра держится в столичном регионе третий день
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«Желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра держится в столичном регионе третий день 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: ТВ Центр
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на среду, 18 июля 2018 г., из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в среду в столичном регионе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Местами гроза. В столице температура воздуха составит днем 24-26 градусов, по области 22-27 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области 14-19 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в регионе на 16 и 17 июля из-за грозы и сильного ветра.
В центре погоды «Фобос» сообщили, что к выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.
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