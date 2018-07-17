«Желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра держится в столичном регионе третий день

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на среду, 18 июля 2018 г., из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в среду в столичном регионе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Местами гроза. В столице температура воздуха составит днем 24-26 градусов, по области 22-27 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области 14-19 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в регионе на 16 и 17 июля из-за грозы и сильного ветра.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что к выходным в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.