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Жара с грозами и сильным ветром ожидается в столице во вторник
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Жара с грозами и сильным ветром ожидается в столице во вторник 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Жара с небольшими дождями и грозой ожидается в столице во вторник, 17 июля. Температура воздуха днем составит до 28 градусов тепла. Ночью она упадет до 20 градусов.
Небо будет облачным с прояснениями, временами возможны осадки. В некоторых районах города ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр РФ.
Скорость ветра составит до 10 метров в секунду. При к грозе возможны порывы — до 15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба.
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение действует весь день 17 июля.
Кроме того, по данным портала «Метеоновости», неблагоприятным фактором станет низкое атмосферное давление. Оно отразится на самочувствии людей с сосудистыми патологиями и заболеваниями сердца. У них возможны головные и сердечные боли, головокружения.
"Несмотря на незначительное ослабление жары, температурный режим будет по-летнему высоким и содержание кислорода в воздухе останется ниже климатических значений, что сохраняет вероятность негативных реакций у лиц с сердечной и легочной недостаточностью", — сообщают синоптики.
Следить за своим состоянием рекомендовали и людям с эндокринными заболеваниями, вегетативной дисфункцией и нарушениями механизмов терморегуляции.
Из-за грозы нехорошо может стать и горожанам с симптомами хронической усталости, нейроциркуляторной дистонией, психо-эмоциональными нарушениями. Гром и сильный ветер могут вызвать недомогание, тревогу, нарушение сна.
Ранее синоптики предупреждали, что к выходным в столице может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Самым дождливым днем может стать вторник.
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