«Жара идет»: синоптики предупреждают москвичей

Днем в Москве ожидается до 31 градусов жары, местами пройдут дожди и грозы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России

Вечером москвичи порадуются прохладе — температура воздуха снизится до 20°С. Ветер, по прогнозу, будет северо-восточным, восточным до 15 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.

Во вторник погода в Москве ожидаются небольшие дожди.