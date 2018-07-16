«Жара идет»: синоптики предупреждают москвичей 

Днем в Москве ожидается до 31 градусов жары, местами пройдут дожди и грозы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Вечером москвичи порадуются прохладе — температура воздуха снизится до 20°С. Ветер, по прогнозу, будет северо-восточным, восточным до 15 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.
Во вторник погода в Москве ожидаются небольшие дожди.
Ранее Пятый канал рассказывал о последствиях сильнейшего ливня в Волгограде. В городе за два часа выпало полторы месячной нормы осадков. Вода буквально превратила улицы города в бурные реки. Пассажиры общественного транспорта покидая трамваи, троллейбусы и автобусы вынуждены были погружаться по пояс в воду.