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«Жара идет»: синоптики предупреждают москвичей
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Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией

«Жара идет»: синоптики предупреждают москвичей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Днем в Москве ожидается до 31 градусов жары, местами пройдут дожди и грозы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Вечером москвичи порадуются прохладе — температура воздуха снизится до 20°С. Ветер, по прогнозу, будет северо-восточным, восточным до 15 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.
Во вторник погода в Москве ожидаются небольшие дожди.
Ранее Пятый канал рассказывал о последствиях сильнейшего ливня в Волгограде. В городе за два часа выпало полторы месячной нормы осадков. Вода буквально превратила улицы города в бурные реки. Пассажиры общественного транспорта покидая трамваи, троллейбусы и автобусы вынуждены были погружаться по пояс в воду.
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