К началу финального матча ЧМ-2018 воздух в столице прогреется до +30 градусов

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Пр прогнозам, к 18:00, когда начнется финал первенства, «температура едва понизится до 30 градусов тепла, завершится игра при 29 градусах тепла». В Гидрометцентре добавили, что относительная влажность воздуха во время игры будет равна 55−60%.