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К началу финального матча ЧМ-2018 воздух в столице прогреется до +30 градусов
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«Будут воровать в два раза больше»

К началу финального матча ЧМ-2018 воздух в столице прогреется до +30 градусов 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Пр прогнозам, к 18:00, когда начнется финал первенства, «температура едва понизится до 30 градусов тепла, завершится игра при 29 градусах тепла». В Гидрометцентре добавили, что относительная влажность воздуха во время игры будет равна 55−60%.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре днем 15 июля. По данным ведомства, в воскресенье в городе возможны кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.
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Градус вниз. Похолодание продолжится в столице во вторник Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером
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