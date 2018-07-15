К началу финального матча ЧМ-2018 воздух в столице прогреется до +30 градусов 

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Пр прогнозам, к 18:00, когда начнется финал первенства, «температура едва понизится до 30 градусов тепла, завершится игра при 29 градусах тепла». В Гидрометцентре добавили, что относительная влажность воздуха во время игры будет равна 55−60%.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре днем 15 июля. По данным ведомства, в воскресенье в городе возможны кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.