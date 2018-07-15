Молния убила беременную женщину и ранила еще четырех человек под Ростовом

Фото: Тихон Рыбкин/Vk.com

По словам источника в экстренных службах Ростовской области, в результате удара молнии в дерево в городе Шахты, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. "Беременная женщина скончалась. Еще четыре человека пострадали", — рассказал источник. Ранее синоптики проинформировали москвичей и гостей столицы, что 16 июля в регионе будет введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. МЧС также предупредили жителей столицы о грозе, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.