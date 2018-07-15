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Молния убила беременную женщину и ранила еще четырех человек под Ростовом
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Молния убила беременную женщину и ранила еще четырех человек под Ростовом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Тихон Рыбкин/Vk.com
По словам источника в экстренных службах Ростовской области, в результате удара молнии в дерево в городе Шахты, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
"Беременная женщина скончалась. Еще четыре человека пострадали", — рассказал источник.
Ранее синоптики проинформировали москвичей и гостей столицы, что 16 июля в регионе будет введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.
В МЧС также предупредили жителей столицы о грозе, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.
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