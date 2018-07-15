Грозы и дожди позади: синоптики рассказали тюменцам о прогнозах погоды на неделю

Тюменцев, по прогнозам специалистов, будет ждать знойная жара

На следующей неделе, с 16 по 22 июля, погода побалует тюменцев жарой. Так, например, в понедельник синоптики обещают, что в городе воздух прогреется до 28-30 градусов. Примерно на таком же уровне температура продержится все семь дней.

— 16 июля в областной столице воздух прогреется до 30 градусов. Погода будет ясной и без осадков. Такие благоприятные для горожан погодные условия сохранятся вплоть до четверга. Потом в Тюмени будет пасмурно, но по-прежнему тепло. Дожди и грозы не прогнозируются. А в выходные вновь выглянет солнце и тюменцы смогут смело отправляться на пляж, — сообщают тюменские синоптики.

Медики призывают горожан быть внимательнее к своему здоровью во время жары. С начала лета в городские больницы стали попадать люди с солнечными ожогами. Как понять, на сколько серьезно повреждена кожа и кому нужно в жару соблюдать диету — 72.ru рассказали медики.

Предыдущая неделя в Тюмени была грозовая. МЧС то и дело предупреждали горожан о неблагоприятных погодных явлениях в виде грозы, сильного ветра и града. Кстати, в один из таких вечеров в Рощино отменили посадку самолета, а в селах в пару километрах от города от попадания молнии сгорели сразу два дома.

Что делать, если непогода разбушевалась и почему действительно нужно опасаться грозы — изучаем в объясняющих карточках.