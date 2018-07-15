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В Рязанской области ожидается тридцатиградусная жара
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В Рязанской области ожидается тридцатиградусная жара 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
По информации пресс-службы регионального Управления МЧС, днем 15 и 16 июля местами в регионе воздух прогреется до +30, +32 градусов выше ноля, сообщает издание «Новости Рязани».
Днем в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточного направления, скорость 4-9 м/с.
Температура воздуха днем +26.. +31°С, вечером до +23°С.
Атмосферное давление: 743-744 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 40-89%.
Фото: pixabay.com
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