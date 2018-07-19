Дождь, гроза и даже град: синоптики рассказали о погоде на четверг

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . В четверг на полуострове сохраняется штормовое предупреждение из-за возможных сильных ливней с грозами, града и усиления ветра до 23 м/с, сообщает крымский гидрометцентр.

В столице Республики по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в 16…18 градусов тепла, днем — до +26…+28.

На Южном берегу Крым ожидается кратковременный дождь, временами сильный ливень, гроза, град. Юго-западный ветер в порывах будет достигать скорости до 23 м/с. Температура воздуха ночью +20… +22 градусов; днем — +27… +29.

Севастополе синоптики прогнозируют кратковременный дождь, утром и днем временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 19…21 градусов выше ноля, днем — 25…27.

В крымском гидрометцентре предупреждают, что на отдельных реках Крыма возможен подъем уровня воды до 1,5 м, а на малых реках селевых бассейнов сохранится угроза формирования селевых потоков