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Неустойчивая погода вернется в Приморье на следующей неделе
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«Будут воровать в два раза больше»

Неустойчивая погода вернется в Приморье на следующей неделе 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В начале следующей недели характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
В дальнейшем существенных осадков ждать не стоит, но воздух станет прохладнее.
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