МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве

Дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/c ожидаются на территории Москвы в воскресенье, 15 июля. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по столице.
«В течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве 15 июля ожидается до +29 °С.
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