МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве 15 июля

Дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/c ожидаются на территории Москвы в воскресенье, 15 июля. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по столице. «В течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении. Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве 15 июля ожидается до +29 °С. Портал «ВашГород.ру» передавал, что в Новосибирске прогнозируют аномальную жару в выходные.