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В Волгограде 34-градусную жару обещают охладить дожди с грозами
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В Волгограде 34-градусную жару обещают охладить дожди с грозами 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
В воскресенье в городе-герое метеорологи прогнозируют жаркую погоду. Освежающую прохладу принесут в Волгоградскую область кратковременные дожди с грозами.
Город-герой знойно пересекает экватор лета
Как рассказали V1.ru в центре по Гидрометеорологии, на всей территории региона сохранится жаркая погода. — В отдельных районах будет немного прохладнее, чем накануне. В отдельных населённых пунктах температура ночью понизится до 14 ºС. Локальные дожди, сопровождающиеся грозами, придут с востока. Порывы ветра во время разгулявшейся стихии могут достигать 20 м/с. В Волгоградской области температура воздуха днём будет колебаться от +31 до +36 ºС. Волгоград, по прогнозам синоптиков, раскалится сегодня до 34 градусов. — Порывы восточного ветра 6-11 м/с принесут в областной центр дожди и грозы. При грозе ветер усилится до 18 м/с. Столбик термометра днём застынет на отметках от +32… +34 ºС.
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