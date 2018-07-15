Врачи подсказали, как перенести духоту

Врачи советуют снизить физическую активность в душную погоду

В столице устаканилась душная погода. И даже кратковременные дожди не спасают жителей мегаполиса от жары. О том, чем опасна такая погода и как помогать организму с ней справляться, «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Александр Шарандак.

Разжижаем кровь

Особенно непросто душную погоду переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в воздухе понижается содержание кислорода, дышать становится сложнее. Гипертоники и гипотоники духоте тоже не рады, так как из-за нее происходят резкие перепады атмосферного давления.

— Когда в город приходит жара, первым делом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно посетить своего врача-кардиолога, чтобы держать ситуацию под контролем, — рассказал Александр Шарандак. — А гипертоникам чаще измерять артериальное давление.

При себе москвичам врач рекомендует всегда иметь бутылку воды. Но пить небольшими глотками, чтобы не заработать отеки.

— А еще из-за жары меняется вязкость крови, — сказал специалист. — Поэтому нужно принимать препараты для разжижения крови. Ведь в такую погоду усугубляется склонность к тромбообразованию. Это самые универсальные рекомендации.

А тем, у кого нет заболеваний, все же стоит снизить физическую активность и как можно меньше времени находиться на солнце.

Бережем сосуды

Многие полагают, что от жары может спасти холодная вода. Но это чревато последствиями — могут пострадать сосуды и появиться спазмы.

Про питание тоже забывать не стоит, на ваших столах должно быть минимум жирной пищи и как можно больше фруктов и овощей.

Как можно чаще мойте руки, так как в жару инфекции и бактерии распространяются гораздо быстрее.

Остерегайтесь сквозняков, не злоупотребляйте мороженым, холодными лимонадами и прочими прелестями летнего сезона — на контрасте с душной погодой организм среагирует незамедлительно, и вы рискуете простудиться.

Откажитесь от спиртных напитков, тогда вашему организму будет гораздо легче.

Также врачи рекомендуют сократить употребление соли: натрий ухудшает сердечно-сосудистую проводимость. Но если вы большой любитель солененького, в таком случае стоит увеличить концентрацию калия в организме, он улучшит сердечную проводимость. Его источниками считаются томаты, курага и изюм.