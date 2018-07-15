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Врачи подсказали, как перенести духоту
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Врачи подсказали, как перенести духоту 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Врачи советуют снизить физическую активность в душную погоду
В столице устаканилась душная погода. И даже кратковременные дожди не спасают жителей мегаполиса от жары. О том, чем опасна такая погода и как помогать организму с ней справляться, «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Александр Шарандак.
Разжижаем кровь
Особенно непросто душную погоду переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в воздухе понижается содержание кислорода, дышать становится сложнее. Гипертоники и гипотоники духоте тоже не рады, так как из-за нее происходят резкие перепады атмосферного давления.
— Когда в город приходит жара, первым делом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно посетить своего врача-кардиолога, чтобы держать ситуацию под контролем, — рассказал Александр Шарандак. — А гипертоникам чаще измерять артериальное давление.
При себе москвичам врач рекомендует всегда иметь бутылку воды. Но пить небольшими глотками, чтобы не заработать отеки.
— А еще из-за жары меняется вязкость крови, — сказал специалист. — Поэтому нужно принимать препараты для разжижения крови. Ведь в такую погоду усугубляется склонность к тромбообразованию. Это самые универсальные рекомендации.
А тем, у кого нет заболеваний, все же стоит снизить физическую активность и как можно меньше времени находиться на солнце.
Бережем сосуды
Многие полагают, что от жары может спасти холодная вода. Но это чревато последствиями — могут пострадать сосуды и появиться спазмы.
Про питание тоже забывать не стоит, на ваших столах должно быть минимум жирной пищи и как можно больше фруктов и овощей.
Как можно чаще мойте руки, так как в жару инфекции и бактерии распространяются гораздо быстрее.
Остерегайтесь сквозняков, не злоупотребляйте мороженым, холодными лимонадами и прочими прелестями летнего сезона — на контрасте с душной погодой организм среагирует незамедлительно, и вы рискуете простудиться.
Откажитесь от спиртных напитков, тогда вашему организму будет гораздо легче.
Также врачи рекомендуют сократить употребление соли: натрий ухудшает сердечно-сосудистую проводимость. Но если вы большой любитель солененького, в таком случае стоит увеличить концентрацию калия в организме, он улучшит сердечную проводимость. Его источниками считаются томаты, курага и изюм.
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