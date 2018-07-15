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Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии
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Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Небесная канцелярия продолжает радовать жителей республики летней погодной. Так, сегодня, 15 июля, в Башкирии будет переменная облачность.
В Башкирии будет тепло, но ветренно
Ночью и днем в республики местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем местами до умеренных. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с, днем ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет равна 14…19 градусов, днем столбик термометра покажет 25…30 градусов.
Водителям стоит быть аккуратными, ведь на автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.
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