Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии

Небесная канцелярия продолжает радовать жителей республики летней погодной. Так, сегодня, 15 июля, в Башкирии будет переменная облачность.

В Башкирии будет тепло, но ветренно

Ночью и днем в республики местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем местами до умеренных. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с, днем ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет равна 14…19 градусов, днем столбик термометра покажет 25…30 градусов.

Водителям стоит быть аккуратными, ведь на автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.