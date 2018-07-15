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Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в воскресенье
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Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в воскресенье 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В последний день недели на полуострове прогнозируются дожди и грозы, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Об этом сообщают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем — от 28 до 30 градусов со знаком плюс.
В Севастополе также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…+22 градуса, днем воздух прогреется до 25-27 градусов выше нуля.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем — +27…+29 градусов.
Синоптики напоминают, что в первой половине дня 15 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. В селевом районе угроза формирования и схода селей.
Также 15 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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