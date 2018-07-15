В воскресенье москвичей ждет облачная погода и 25-26 градусов тепла

Местами пройдет небольшой дождь, есть вероятность грозы.

В воскресенье, 15 июля, ожидается облачная погода и до 26 градусов тепла.

Максимальная температура воздуха в Москве 25-26 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Также есть вероятность грозы. Согласно данным «Метеоновостей», днем влажность составит 60 процентов, вечером она повысится до 83 процентов.

Синоптики рекомендуют москвичам внимательно относиться к своему здоровью и в жаркую погоду пить достаточно воды. Жара может спровоцировать скачка артериального давления и ухудшение самочувствия.

15 июля православные христиане почитают память святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси. Именно он, управляя 21 год Российской церковью, защитил от врагов внука Дмитрия Донского — Василия.

Также в старину в этот день крестьяне шли работать в поле, так как поспевал урожай ржи. Кроме того, середина июля— время сбора вишни и заготовки душистых трав.

Покровителем тех, кто родился 15 июля, считается вяз. И в трудные времена рожденным в этот день полагалось обнять дерево, которое дарило человеку жизненные силы, гармонию и энергию.