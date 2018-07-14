«Ужас, держитесь там»: приморский город ушел под воду всего за пару часов

После сильного дождя в Уссурийске складывается плачевная ситуация, сообщает PRIMPRESS.

Из-за ливней в городе затопило ряд улиц. В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как автомобили с трудом преодолевают реки, появившиеся после дождя.

Еще одно видео сделано в подъезде дома на улице Ленинградской. Местные жители запечатлели момент затопления подъезда, и вода все прибывала.

Видеокадры по-настоящему шокировали интернет-пользователей: «Ужас, держитесь там», «Капец Уссурийску не везет», «На улице выходить нет смысла».

Дождь в Уссурийске шел всего несколько часов. Горожане с грустью констатируют, что если бы осадки были более продолжительные, город бы точно превратился в Венецию