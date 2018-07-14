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«Ужас, держитесь там»: приморский город ушел под воду всего за пару часов
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«Ужас, держитесь там»: приморский город ушел под воду всего за пару часов 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
После сильного дождя в Уссурийске складывается плачевная ситуация, сообщает PRIMPRESS.
Из-за ливней в городе затопило ряд улиц. В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как автомобили с трудом преодолевают реки, появившиеся после дождя.
Еще одно видео сделано в подъезде дома на улице Ленинградской. Местные жители запечатлели момент затопления подъезда, и вода все прибывала.
Видеокадры по-настоящему шокировали интернет-пользователей: «Ужас, держитесь там», «Капец Уссурийску не везет», «На улице выходить нет смысла».
Дождь в Уссурийске шел всего несколько часов. Горожане с грустью констатируют, что если бы осадки были более продолжительные, город бы точно превратился в Венецию.
A post shared by Погода 25 регион (@pogoda_25_region) on Jul 14, 2018 at 6:20am PDT  A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Jul 14, 2018 at 4:42am PDT  A post shared by Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Jul 14, 2018 at 4:21am PDT
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