В Австралии выпал снег с градом: видео

Столь нетипичное для региона зрелище привело в восторг наблюдателей.

На юго-востоке Австралии неожиданно выпал снег. Необычное для страны природное явление сняли на видео и поделились в социальной сети туристы, которые отдыхают рядом с Сиднеем

На записи снег и град засыпают вечнозеленые деревья, высаженные рядом с пятизвездочным отелем. Столь нетипичное для региона зрелище привело в восторг наблюдателей.

Стоит отметить, что июль в Австралии считается одним из самых холодных месяцев, в этот период температура может опускаться до семи градусов тепла. Однако даже в «австралийскую зиму» снег является настолько редким явлением, что считается природной аномалией.