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В Австралии выпал снег с градом: видео
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В Австралии выпал снег с градом: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Столь нетипичное для региона зрелище привело в восторг наблюдателей.
На юго-востоке Австралии неожиданно выпал снег. Необычное для страны природное явление сняли на видео и поделились в социальной сети туристы, которые отдыхают рядом с Сиднеем.
На записи снег и град засыпают вечнозеленые деревья, высаженные рядом с пятизвездочным отелем. Столь нетипичное для региона зрелище привело в восторг наблюдателей.
Стоит отметить, что июль в Австралии считается одним из самых холодных месяцев, в этот период температура может опускаться до семи градусов тепла. Однако даже в «австралийскую зиму» снег является настолько редким явлением, что считается природной аномалией.
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