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Крым штормит: дождевые реки смывают транспорт, улицы ушли под воду
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Крым штормит: дождевые реки смывают транспорт, улицы ушли под воду 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Подтопленные улицы, грязевые потоки и заторы на дорогах — по полуострову «шагает» штормовая погода. Стихия, по словам крымчан, обрушилась в субботу днем на Алушту, Ялту и южнобережные поселки, Симферополь, Советский и Симферопольский районы.
Из-за обильного ливня в Гурзуфе дождевые потоки буквально смывают людей и транспорт. Пользователи соцсетей сообщают, что уровень воды уже поднялся почти до колена и она продолжает пребывать. На автофоруме появилось видео, как мужчина пытается удержать свой мопед, однако бурлящая по дороге вода оказывается сильнее.
Сильный ливень в Гурзуфе. 14 июля 2018
Настоящие грязевые реки потекли и в курортной столице Крыма — Ялте. На опубликованном одним из очевидцев видео видно, как вода стекает со склона прямо на припаркованную рядом машину.
А в селе Оползневое на ЮБК дождь сменился градом.
Град в Оползневом. 14 июля 2018
В Симферополе за два часа ливень подтопил несколько дорог и улиц. В соцсетях горожане сообщают, что вода возле домов стоит по середину голени. Движение по городским дорогам затруднено.
Ранее МЧС предупредило о надвигающейся на Крым непогоде — на выходных синоптики прогнозируют обильные осадки, грозы, шквал и град. Из-за сильных дождей прогнозируется подъем уровня воды в реках в отдельных районах полуострова, возможны сели.
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