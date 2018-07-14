Крым штормит: дождевые реки смывают транспорт, улицы ушли под воду

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 июл — РИА Новости Крым . Подтопленные улицы, грязевые потоки и заторы на дорогах — по полуострову «шагает» штормовая погода. Стихия, по словам крымчан, обрушилась в субботу днем на Алушту , Ялту и южнобережные поселки, Симферополь, Советский и Симферопольский районы.

Из-за обильного ливня в Гурзуфе дождевые потоки буквально смывают людей и транспорт. Пользователи соцсетей сообщают, что уровень воды уже поднялся почти до колена и она продолжает пребывать. На автофоруме появилось видео, как мужчина пытается удержать свой мопед, однако бурлящая по дороге вода оказывается сильнее.

Сильный ливень в Гурзуфе. 14 июля 2018

Настоящие грязевые реки потекли и в курортной столице Крыма — Ялте. На опубликованном одним из очевидцев видео видно, как вода стекает со склона прямо на припаркованную рядом машину.

А в селе Оползневое на ЮБК дождь сменился градом.

Град в Оползневом. 14 июля 2018

В Симферополе за два часа ливень подтопил несколько дорог и улиц. В соцсетях горожане сообщают, что вода возле домов стоит по середину голени. Движение по городским дорогам затруднено.