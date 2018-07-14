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Москвичам пообещали 29-градусную жару в воскресенье
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Москвичам пообещали 29-градусную жару в воскресенье 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
В Москве 15 июля ожидается жаркая погода и северо-восточный ветер, который будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Синоптики Росгидромета пообещали температуру воздуха в ночь на 15 июля 17-19 градусов тепла, а днем в воскресенье до 29 градусов.
В столице ожидается переменная облачность, местами может пройти кратковременный дождь.
По прогнозам, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные дожди. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.
Опасных погодных условий в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.
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