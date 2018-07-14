Москвичам пообещали 29-градусную жару в воскресенье

Москве 15 июля ожидается жаркая погода и северо-восточный ветер, который будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Синоптики Росгидромета пообещали температуру воздуха в ночь на 15 июля 17-19 градусов тепла, а днем в воскресенье до 29 градусов.

В столице ожидается переменная облачность, местами может пройти кратковременный дождь.

По прогнозам, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные дожди. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.

Опасных погодных условий в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.