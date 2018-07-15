Жара в Москве усилится в выходные

В выходные в столицу придет 30-градусная жара. Синоптики отмечают, что даже в ночные и утренние часы в Москве будет не прохладнее плюс 15–18 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru

Днем из-за неустойчивости атмосферы небо будет затягиваться облаками, местами переходящими в грозовое состояние. Однако это не будет носить повальный характер, и в некоторых районах этого даже не увидят.

Кратковременные дожди не помешают воздуху прогреваться, и днем температура воздуха будет на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.

Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.