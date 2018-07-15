Ещё
Жара в Москве усилится в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара в Москве усилится в выходные 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В выходные в столицу придет 30-градусная жара. Синоптики отмечают, что даже в ночные и утренние часы в Москве будет не прохладнее плюс 15–18 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.
Днем из-за неустойчивости атмосферы небо будет затягиваться облаками, местами переходящими в грозовое состояние. Однако это не будет носить повальный характер, и в некоторых районах этого даже не увидят.
Кратковременные дожди не помешают воздуху прогреваться, и днем температура воздуха будет на 5–6 градусов выше климатической нормы.
Согласно прогнозам синоптиков, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.
Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.
Газета.Ru: последние новости
В Москве в пятницу ожидается до +27°С Трамп: сдачи Москвы на встрече с Путиным будет недостаточно Путин одобрил поправки в бюджет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно442
Израиль сбил российский беспилотник422
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву45
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку202
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение