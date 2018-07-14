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В Московской области объявили штормовое предупреждение на 14 июля
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В Московской области объявили штормовое предупреждение на 14 июля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
На территории Московской области объявили штормовое предупреждение на субботу, 14 июля, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
С 12:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра. Временами порывы могут достигать 15 м/с.
Спасатели советуют соблюдать осторожность при нахождении на улице, по возможности держать закрытыми окна и форточки в квартирах. Также не стоит парковать личный транспорт у шатких конструкций и деревьев.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске прогнозируют аномальную жару в выходные.
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