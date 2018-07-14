В Московской области объявили штормовое предупреждение на 14 июля

С 12:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра. Временами порывы могут достигать 15 м/с.

Спасатели советуют соблюдать осторожность при нахождении на улице, по возможности держать закрытыми окна и форточки в квартирах. Также не стоит парковать личный транспорт у шатких конструкций и деревьев.