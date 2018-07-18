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Сильные дожди обрушатся на Московский регион 19 июля
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Сильные дожди обрушатся на Московский регион 19 июля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве 19 июля ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер, осадки ожидаются в регионе до конца недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«В Московском регионе наиболее интенсивные осадки в связи с приближением южного циклона ожидаются завтра, 19 июля, около полудня. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, северо-восточный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха будет около плюс 22-24 градусов, к вечеру местами прояснит, однако воздух уже прогреваться не будет», — говорится в сообщении.
Двадцатого июля циклон будет располагаться над Смоленской областью. В Центральном федеральном округе по-прежнему будет облачно и дождливо. Местами ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром, днем в большинстве областей воздух прогреется до плюс 26-28 градусов.
«В выходные тоже не обойдется без дождей, однако температурный фон будет повышаться. В Московском регионе в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27-29 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве на 19 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
РИАМО: последние новости
Ливневые дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник Температура воздуха в Москве к концу недели превысит норму на 3–4 градуса Температура в Москве в понедельник будет на 5–6 градусов выше нормы
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