Сильные дожди обрушатся на Московский регион 19 июля

Подмосковье и Москве 19 июля ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер, осадки ожидаются в регионе до конца недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В Московском регионе наиболее интенсивные осадки в связи с приближением южного циклона ожидаются завтра, 19 июля, около полудня. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, северо-восточный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха будет около плюс 22-24 градусов, к вечеру местами прояснит, однако воздух уже прогреваться не будет», — говорится в сообщении.

Двадцатого июля циклон будет располагаться над Смоленской областью . В Центральном федеральном округе по-прежнему будет облачно и дождливо. Местами ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром, днем в большинстве областей воздух прогреется до плюс 26-28 градусов.

«В выходные тоже не обойдется без дождей, однако температурный фон будет повышаться. В Московском регионе в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27-29 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве на 19 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.