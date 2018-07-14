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Роспотребнадзор не выявил в Якутске превышения концентрации вредных веществ в воздухе
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Роспотребнадзор не выявил в Якутске превышения концентрации вредных веществ в воздухе 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 14 июля. Специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе, несмотря на ощущаемую задымленность в Якутске. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"В связи с возникновением природных пожаров и задымлением территории населенных пунктов управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) организован мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха, исследовано более 250 проб атмосферного воздуха", — говорится в сообщении. Отмечается, что «по результатам лабораторных исследований концентрации вредных веществ находились в пределах гигиенических нормативов».
По данным Роспотребнадзора, задымленность в Якутске обусловлена пожаром в Намском районе.
Согласно сведениям заместителя руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустана Хона, по состоянию на 12:00 местного времени (06:00 мск) на территории республики действуют 20 лесных пожаров на общей площади 13,2 тыс. га, из них пять локализовано на площади 2,7 тыс. га.
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