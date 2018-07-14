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Жара до 33 °C придет в Самарскую область с нижней Волги
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Жара до 33 °C придет в Самарскую область с нижней Волги 

ТРК Губерния 4 часа назад
Фото: ТРК Губерния
По прогнозам синоптиков, высокие температуры ожидают жителей губернии уже в начале следующей недели. 22 градуса тепла ночью и до 33 °C днем. Такая погода установится в 63 регионе с 15 июля. Как сообщают специалисты (http://pogoda-sv.ru/monitoring/), ведущие потоки в нижних слоях атмосферы постепенно изменят свое направление. Таким образом, в Самарскую область попадут прогретые на юге воздушные массы. Пришедшую с нижней Волги жару периодически будут облегчать дожди, возможны грозы. В это время порывы ветра могут достигать 20 м/с. Напомним, температура воздуха до 20 июля будет на 3 градуса выше средней климатической нормы для нашего региона.
Фото: pixabay.com
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