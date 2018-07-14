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В Роспотребнадзоре рассказали о проверке качества воздуха в Якутске
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В Роспотребнадзоре рассказали о проверке качества воздуха в Якутске 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
ЯКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Якутск окутан смогом от пожара в Намском районе, однако концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе — в пределах нормы, сообщила пресс-служба управления федеральной службы Роспотребнадзора в регионе.
В связи с задымленностью в Якутске испытательным лабораторным центром республики проведены исследования атмосферного воздуха, по результатам которых концентрации вредных веществ отмечены в пределах гигиенических нормативов.
В селе Намцы Намского района исследована 1 проба атмосферного воздуха, по результатам которой отмечается превышение ПДК по содержанию оксида углерода 6,78 мг/м3 при ПДК 5,0 мг/м3. По остальным пробам превышения ПДК не установлено.
"Задымленность в Якутске обусловлена пожаром в Намском районе. Концентрация вредных веществ атмосферного воздуха в городе — в пределах нормы. Мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе продолжается", — отметили в надзорной службе.
В Якутии по причине природных пожаров объявлен режим ЧС регионального значения.
Якутск, как Пекин во время красной тревоги 😨 #смог pic.twitter.com/fioHXSUleo
— AlexL (@_L_A_S_) 14 июля 2018 г.
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