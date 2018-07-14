В Роспотребнадзоре рассказали о проверке качества воздуха в Якутске

ЯКУТСК , 14 июл — РИА Новости . Якутск окутан смогом от пожара в Намском районе, однако концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе — в пределах нормы, сообщила пресс-служба управления федеральной службы Роспотребнадзора в регионе.

В связи с задымленностью в Якутске испытательным лабораторным центром республики проведены исследования атмосферного воздуха, по результатам которых концентрации вредных веществ отмечены в пределах гигиенических нормативов.

В селе Намцы Намского района исследована 1 проба атмосферного воздуха, по результатам которой отмечается превышение ПДК по содержанию оксида углерода 6,78 мг/м3 при ПДК 5,0 мг/м3. По остальным пробам превышения ПДК не установлено.

"Задымленность в Якутске обусловлена пожаром в Намском районе. Концентрация вредных веществ атмосферного воздуха в городе — в пределах нормы. Мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе продолжается", — отметили в надзорной службе.

Якутии по причине природных пожаров объявлен режим ЧС регионального значения.

Якутск, как Пекин во время красной тревоги 😨 #смог pic.twitter.com/fioHXSUleo

— AlexL (@_L_A_S_) 14 июля 2018 г.