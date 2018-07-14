Ещё
В Японии за день из-за жары госпитализированы более тысячи человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии за день из-за жары госпитализированы более тысячи человек 

Российская Газета 37 минут назад
Более тысячи человек госпитализированы в субботу в Японии с тепловыми ударами из-за сильной жары, установившейся почти на всей территории страны, сообщает информационное агентство Kyodo.
По данным метеорологов, в последние несколько дней отмечалась особо жаркая и влажная погода. Температура днем превышала плюс 30 градусов по Цельсию, а в некоторых регионах столбик термометра показывал почти 39 градусов.
В прошлом году в Японии из-за жары погибли 44 человека, десятки тысяч пострадавших нуждались во врачебной помощи.
Российская Газета: последние новости
В Москве трамваи сыграли в кегли Жаркая погода может привести к прорыву горных озер в Киргизии В Астраханской области ввели режим ЧС
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами78
Всплыли детали расправы над американцами в Грузии37
«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной252
Перед трибуной Макрона произошел инцидент130
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела93
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение