В Японии за день из-за жары госпитализированы более тысячи человек

Более тысячи человек госпитализированы в субботу в Японии с тепловыми ударами из-за сильной жары, установившейся почти на всей территории страны, сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным метеорологов, в последние несколько дней отмечалась особо жаркая и влажная погода. Температура днем превышала плюс 30 градусов по Цельсию, а в некоторых регионах столбик термометра показывал почти 39 градусов.

В прошлом году в Японии из-за жары погибли 44 человека, десятки тысяч пострадавших нуждались во врачебной помощи.