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Выходные на Орловщине будут дождливыми и тёплыми
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Выходные на Орловщине будут дождливыми и тёплыми 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием атмосферных фронтов в Орловской области в эти выходные пройдут кратковременные дожди.
Сегодня днём, 14 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами прошли небольшие дожди. Днем ожидаются также небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер переменных направлений 5-10 м/с, при грозе местами порывы будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составила +13°С.. +18°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.
Сообщение Выходные на Орловщине будут дождливыми и тёплыми появились сначала на РИА 57.
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