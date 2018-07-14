По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием атмосферных фронтов в Орловской области в эти выходные пройдут кратковременные дожди.
Сегодня днём, 14 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами прошли небольшие дожди. Днем ожидаются также небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер переменных направлений 5-10 м/с, при грозе местами порывы будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составила +13°С.. +18°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.
Сообщение Выходные на Орловщине будут дождливыми и тёплыми появились сначала на РИА 57.