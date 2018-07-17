Синоптики: в Орловской области сохранится дождливая погода

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди в ближайшее время не уйдут из Орловщины

Сегодня, 17 июля, в регионе сохранится облачная погода. Повсеместно пройдёт дождь, местами сильный (4-6 мм). Ночью и утром на дорогах местами туман. Днем в большинстве районов области ожидается гроза.

Ветер переменных направлений 3-8м/с, при грозе местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.