Ещё
Синоптики: в Орловской области сохранится дождливая погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики: в Орловской области сохранится дождливая погода 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди в ближайшее время не уйдут из Орловщины.
Сегодня, 17 июля, в регионе сохранится облачная погода. Повсеместно пройдёт дождь, местами сильный (4-6 мм). Ночью и утром на дорогах местами туман. Днем в большинстве районов области ожидается гроза.
Ветер переменных направлений 3-8м/с, при грозе местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.
Сообщение Синоптики: в Орловской области сохранится дождливая погода появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На Орловщину снова надвигаются грозы В Орловской области пятница 13 будет жаркой В тылу циклона: на Орловщине будет тепло и влажно
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США182
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США503
Путин и Трамп обсудили Украину197
В России оценили неожиданное решение Франции177
Блогеры случайно обнаружили секретную базу ВСУ44
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение