Синоптики: рабочая неделя на Орловщине начнётся с дождей

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу сегодня, 16 июля, в Орловской области будет облачно с прояснениями.

Ночью местами прошли небольшие (1-2 мм), умеренные (2-4 мм), а в отдельных районах сильные дожди (до 15 мм). Днем в регионе также ожидаются умеренные, местами небольшие дожди, местами грозы.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем усилится 6-11 м/с. При грозе порывы будут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +21°С.. +26°С.

Напомним, в региональном МЧС орловцев предупредили о грозах. В регионе возможны нарушения в сфере ЖКХ, транспортного обслуживания, связи. Жителям региона рекомендуют заранее позаботиться о сохранности имущества, тщательно выбирая места для стоянки авто, закрыв балконы и убрав ценные вещи с улицы.

Во время сильной грозы лучше воздержаться от выхода из дома. Если град застал на улице, нужно закрыть голову одеждой и руками, сумкой. Не стоит прятаться под деревьями, ветви которых может обломать сильный ветер. Если во время грозы вы движетесь на велосипеде или мотоцикле, нужно остановиться и отойти подальше от транспортного средства. Если рядом бьют молнии, следует лечь на землю. Важно, чтобы рядом не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник. Удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от этих объектов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

На Орловщину снова надвигаются грозы