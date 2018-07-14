«Сошедший с ума» светофор позабавил челябинцев 

Светофор, мигающий сразу всеми сигналами, позабавил челябинцев, видеозаписью горожане поделились в одной из групп в соцсети.
Необычную поломку заметили на перекрёстке проспекта Победы с Улицей Молодогвардейцев вечером 13 июля. Челябинцы сравнили странную работу светофора с «цветомузыкой» и предположили, что поломка произошла из-за сильного ливня, обрушившегося на город.
Отметим, что штормовое предупреждение в Челябинской области продлено на 14 июля. По данным синоптиков, в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны кратковременные сильные дожди, грозы и град.