Ещё
В субботу в Саратове ожидается жаркая погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

В субботу в Саратове ожидается жаркая погода 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, 14 июля, в Саратове ожидается жаркая погода. Днём местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный-западный до десяти метров в секунду. Днём столбик термометра поднимется до +33°С, ночью до +21°С.
САРАТОВ24: последние новости
Сегодня в Саратове кратковременный дождь Сегодня в Саратове неизменно стоит жара В первый день недели в Саратове будет тепло и без осадков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала217
Европейцы серьезно занервничали27
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО232
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»282
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны232
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение