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В субботу в Саратове ожидается жаркая погода
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В субботу в Саратове ожидается жаркая погода
САРАТОВ24
5 часов назад
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Фото:
САРАТОВ24
Сегодня, 14 июля, в
Саратове
ожидается жаркая погода. Днём местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный-западный до десяти метров в секунду. Днём столбик термометра поднимется до +33°С, ночью до +21°С.
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