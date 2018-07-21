В Саратове ожидается очередной день с дождем

Саратовцев ждет очередной жаркий день с ливнями.

Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МЧС региона, в воскресенье, 22 июля, в Саратове и большинстве районов сохранится переменная облачность.

В главке отметили, со ссылкой на прогноз синоптиков, что ночью и утром в большинстве районов пройдет дождь. Днем также местами прогнозируется небольшой и умеренный дождь, а в отдельных районах сильный. Вероятна гроза, возможен град. Ветер будет дуть восточный, скоростью в 6-11 м/с, а местами вероятны порывы до 13-18 м/с.

-При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра, порывы достигнут 18-23 м/с. Столбик термометра ночью покажет от 17 до 22 градуса, в пониженных местах 14 градусов, а днём будет до 23— 28 градусов, в Левобережье местами до 33 градусов.