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В Саратове ожидается очередной день с дождем
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В Саратове ожидается очередной день с дождем 

Новости Саратова 21 июля 2018
Фото: Новости Саратова
Саратовцев ждет очередной жаркий день с ливнями.
Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МЧС региона, в воскресенье, 22 июля, в Саратове и большинстве районов сохранится переменная облачность.
В главке отметили, со ссылкой на прогноз синоптиков, что ночью и утром в большинстве районов пройдет дождь. Днем также местами прогнозируется небольшой и умеренный дождь, а в отдельных районах сильный. Вероятна гроза, возможен град. Ветер будет дуть восточный, скоростью в 6-11 м/с, а местами вероятны порывы до 13-18 м/с.
-При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра, порывы достигнут 18-23 м/с. Столбик термометра ночью покажет от 17 до 22 градуса, в пониженных местах 14 градусов, а днём будет до 23— 28 градусов, в Левобережье местами до 33 градусов.
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