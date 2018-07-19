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Сегодня в Саратове ожидаются умеренные дожди
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Сегодня в Саратове ожидаются умеренные дожди
САРАТОВ24
19 июля 2018
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САРАТОВ24
Сегодня, 18 июля, в
Саратове
местами ожидаются слабые и умеренные дожди. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, местами усиление до 18 метров в секунду. Днём термометр покажет +27°С, ночью до +21°С.
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