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В режиме нон-стоп: НМУ в Челябинской области продлили до середины недели
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В режиме нон-стоп: НМУ в Челябинской области продлили до середины недели 

РИА «Новый День» 2 часа назад
Режиме «черного неба» продлили на Южном Урале до вечера среды.
Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, 14-18 июля на Южном Урале в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 22 часов 14 июля до 19 часов 18 июля на территории Челябинска продолжаются НМУ первой степени опасности.
Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области. При этом на территории региона неблагоприятные условия сохраняются с 5 июля.
Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий с небольшими промежутками сохраняется в Челябинской области с 25 июня.
Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.
Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.
При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.
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