Главный синоптик Приморья озвучил две новости: хорошую и плохую

Руководитель Примгидромета Борис Кубай обнадежил и тут же расстроил жителей Приморья, сообщает PRIMPRESS.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать приморцам лета, главный синоптик края уточнил, что в атмосфере появились «некоторые признаки обнадеживающих тенденций», которые впоследствии «могут либо подтвердиться, либо нет».

По словам Кубая, на следующей неделе в Тихом океане может зародиться тайфун, который пойдет к Тайваню. Из-за энергетики вихря «усилится тенденция к росту атмосферного давления и дальнейшему накоплению субтропического тепла».

«Таким образом, если это подтвердится, то в Приморье со второй половины следующей недели можно ожидать жаркую и душную погоду», — обнадежил жителей края глава Примгидромета.

В то же время метеоролог добавил, что «тропическая жара в Приморье просто так ничем хорошим не заканчивается». И не исключено, что в третьей декаде июля появятся условия для выхода на Приморье с юга «чего-то серьезного, тайфуна, например».