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На территории ростовского детского сада рухнуло дерево
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На территории ростовского детского сада рухнуло дерево 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
Лишь по счастливой случайности дети не пострадали
Древопад на территории донской столицы продолжается. Сегодня на площадке детского сада №209 упало старое дерево. К счастью, это произошло вечером, когда детишки уже разошлись по домам и в садике никого не было. Информация о происшествии появилась в соцсетях.
По словам автора поста, это уже третий подобный случай в детсаду за последние две недели.
— Первый раз 30 июня 2018 упало сухое дерево, был выходной день, никто не пострадал. Второй раз упала живая ветка позавчера, когда был ураган, дети гуляли на площадке, успели завести. И вот сегодня сухое, уже помеченное дендрологом дерево, упало в спокойную погоду, — сообщил очевидец в паблике «Ростов Главный».
11 июля над Ростовской областью пронесся мощный шторм. Сильные порывы ветра буквально с корнем выворачивали деревья, срывал с домов крыши, опрокидывал остановки. Сотни ростовчан на время остались без электричества.
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