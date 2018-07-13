На территории ростовского детского сада рухнуло дерево

Лишь по счастливой случайности дети не пострадали

Древопад на территории донской столицы продолжается. Сегодня на площадке детского сада №209 упало старое дерево. К счастью, это произошло вечером, когда детишки уже разошлись по домам и в садике никого не было. Информация о происшествии появилась в соцсетях.

По словам автора поста, это уже третий подобный случай в детсаду за последние две недели.

— Первый раз 30 июня 2018 упало сухое дерево, был выходной день, никто не пострадал. Второй раз упала живая ветка позавчера, когда был ураган, дети гуляли на площадке, успели завести. И вот сегодня сухое, уже помеченное дендрологом дерево, упало в спокойную погоду, — сообщил очевидец в паблике «Ростов Главный».