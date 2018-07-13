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На Ботанике сильный ветер с ливнем снесли дом на детской площадке
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На Ботанике сильный ветер с ливнем снесли дом на детской площадке 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
К вечеру на Екатеринбург опять налетел сильный ветер и ливень, и последствия не заставили себя долго ждать. Во дворе дома № 10 на улице Академика Шварца порывистый ветер снёс домик на детской площадке.
Читатель Е1.RU Евгений прислал видео, и на кадрах видно, что дождь на Ботанике льёт стеной, а по детской площадке катится домик.
Другая читательница, тоже жительница Ботаники, прислал фотографию с рухнувшим деревом. Похожая картина произошла на Вторчермете — по адресу Военная, 3. Там сильный ветер тоже сломал дерево.
Если вы увидели сломанные деревья, затопленные улицы или другие последствия сильного дождя, сняли на фото или видео, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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