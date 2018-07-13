На Ботанике сильный ветер с ливнем снесли дом на детской площадке

К вечеру на Екатеринбург опять налетел сильный ветер и ливень, и последствия не заставили себя долго ждать. Во дворе дома № 10 на улице Академика Шварца порывистый ветер снёс домик на детской площадке.

Читатель Е1.RU Евгений прислал видео, и на кадрах видно, что дождь на Ботанике льёт стеной, а по детской площадке катится домик.

Другая читательница, тоже жительница Ботаники, прислал фотографию с рухнувшим деревом. Похожая картина произошла на Вторчермете — по адресу Военная, 3. Там сильный ветер тоже сломал дерево.

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