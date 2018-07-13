Погода в Костроме: в выходные лучше сидеть дома

В субботу и воскресенье костромичам не стоит ждать от погоды ничего хорошего, узнал KOSTROMA.TODAY. Однако любители грозы могут порадоваться.

По данным Gismeteo, в эти выходные мы будем любоваться дождём и сверкающими молниями, и лишь изредка из за туч будет проглядывать солнце.

В субботу, 14 июля, температура воздуха днём +23 градуса, а ночью +16 градусов. Грозу обещают на утро и день.

В воскресенье, 15 июля, днём температура будет также 23 градуса, а ночью +17. Согласно прогнозу, гроза может нагрянуть в период с утра до вечера.