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Погода в Костроме: в выходные лучше сидеть дома
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Погода в Костроме: в выходные лучше сидеть дома 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В субботу и воскресенье костромичам не стоит ждать от погоды ничего хорошего, узнал KOSTROMA.TODAY. Однако любители грозы могут порадоваться.
По данным Gismeteo, в эти выходные мы будем любоваться дождём и сверкающими молниями, и лишь изредка из за туч будет проглядывать солнце.
В субботу, 14 июля, температура воздуха днём +23 градуса, а ночью +16 градусов. Грозу обещают на утро и день.
В воскресенье, 15 июля, днём температура будет также 23 градуса, а ночью +17. Согласно прогнозу, гроза может нагрянуть в период с утра до вечера.
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