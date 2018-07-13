Ещё
В Чечне, Калмыкии, Дагестане и Астраханской области ограничат движение грузовиков из-за жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне, Калмыкии, Дагестане и Астраханской области ограничат движение грузовиков из-за жары 

Rambler News Service 8 часов назад
Федеральное дорожное агентство приостановит движение большегрузных транспортных средств на федеральных трассах Чечни, Калмыкии, Дагестана и Астраханской области из-за жары 14 июля, сообщил Росавтодор.
«Упрдор «Каспий» информирует, что 14 июля 2018 года, согласно прогнозу Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Астраханской области, республике Дагестан, республике Калмыкия и Чеченской республике ожидается температура воздуха свыше 32 градусов, в связи с чем на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения данных регионов будут действовать ограничения движения большегрузных транспортных средств», — говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать, в том числе на участках трасс Р-22 «Каспий», Р-215 Астрахань — Кочубей— Кизляр — Махачкала, Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь, Р-217 «Кавказ» М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала, А-167 Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, автодорога Кизляр — Грозный.
Ранее сообщалось, что Росавтодор будет вводить ограничения с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов для грузовых автомобилей. Ограничения также будут действовать на трассах, переданных в управление госкомпании «Автодор».
При введении временных ограничений движение грузовиков возможно с 22:00 до 10:00. Ограничения вводятся ежегодно для сохранения автодорог.
Rambler News Service: последние новости
Росавтодор начал ограничивать движение грузовиков днем из-за жары В США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ по делу о «вмешательстве» в выборы На Украине подсчитали убытки из-за Крымского моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны24
Тадж-Махал пригрозили снести7
Трамп опоздал на чай к британской королеве202
Украину оставят без Pepsi и Coca-Cola14
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека81
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение