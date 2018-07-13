В Чечне, Калмыкии, Дагестане и Астраханской области ограничат движение грузовиков из-за жары 

Федеральное дорожное агентство приостановит движение большегрузных транспортных средств на федеральных трассах Чечни, Калмыкии, Дагестана и Астраханской области из-за жары 14 июля, сообщил Росавтодор.
«Упрдор «Каспий» информирует, что 14 июля 2018 года, согласно прогнозу Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Астраханской области, республике Дагестан, республике Калмыкия и Чеченской республике ожидается температура воздуха свыше 32 градусов, в связи с чем на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения данных регионов будут действовать ограничения движения большегрузных транспортных средств», — говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать, в том числе на участках трасс Р-22 «Каспий», Р-215 Астрахань — Кочубей— Кизляр — Махачкала, Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь, Р-217 «Кавказ» М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала, А-167 Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, автодорога Кизляр — Грозный.
Ранее сообщалось, что Росавтодор будет вводить ограничения с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов для грузовых автомобилей. Ограничения также будут действовать на трассах, переданных в управление госкомпании «Автодор».
При введении временных ограничений движение грузовиков возможно с 22:00 до 10:00. Ограничения вводятся ежегодно для сохранения автодорог.