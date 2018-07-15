В Магнитогорске дождем смыло асфальт в экопарке

В пятницу, 13 июля, губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил Магнитогорск , в рамках своего визита он осмотрел строящийся экологический парк. На участке, где укладывают асфальт планируется разместить несколько спортивных площадок. Губернатор остался доволен ходом строительства.

Однако дождь, который прошел 14 июля смыл всю красивую картинку. Неизвестно что именно стало причиной такого исхода: нарушение в технологии или на этом этапе работ подобное ЧП неизбежно после дождей. В результате от дождя размыло земляной фундамент и от этого начинает разрушаться верхний слой асфальта.

Фото Вестров. Инфо.