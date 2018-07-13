Жителям Подмосковья рекомендовали снизить физические нагрузки и легко одеваться в жару

Жителям Подмосковья напомнили, как защититься от жары, в частности рекомендовали снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи, употреблять большое количество жидкости, принимать в течение дня душ с прохладной водой, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении необходимо обеспечить его проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим», — говорится в сообщении.

Кроме того, жителям посоветовали обязательно надевать головные уборы (летняя шляпа, панама, платок и тому подобное), солнцезащитные очки, использовать зонтики.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания», — добавляется в сообщении.

Приемы пищи желательно исключать в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

«Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпить до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества», — уточняется в сообщении.

В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

«При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей с соблюдением правил организации купания», — заключается в материале.

В предстоящие выходные дни в Московском регионе температура повысится до значений, превышающих характерные для середины июля показатели на 2-3 градуса. 14 июля в ночные часы не ниже 12-17 градусов, 15 июля еще на пару градусов теплее, днем воздух будет прогреваться до 25-28 градусов.