Ты — не ты, когда жарко: ростовчанин искупался в фонтане торгового центра

Мужчина снял майку и с разбега прыгнул в фонтан

Сегодня, 13 июля, в донской столице столбик термометра достиг отметки 40 градусов. И даже кондиционеры в ростовских торговых центрах от зноя не спасали.

Ростовчанин, совершающий покупки в ТЦ «Горизонт» на Нагибина, видимо, так устал от жары, что забыл о комплексах. Мужчина на глазах у сотен человек снял майку и нырнул в декоративный пруд на первом этаже. Купание в чаше фонтана сняли на видео посетители «Горизонта». Позже ролик опубликовали в сети.

Ростовчанин искупался в фонтане ТЦ «Горизонт»

Одни пользователи одобрили поступок купальщика.

— Красава! Я бы тоже нырнул, — прокомментировал подписчик паблика.

Другие сочли, что жара — не повод так вести себя в общественном месте.