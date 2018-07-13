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Ты — не ты, когда жарко: ростовчанин искупался в фонтане торгового центра
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Ты — не ты, когда жарко: ростовчанин искупался в фонтане торгового центра 

161.ru 8 часов назад
Фото: 161.ru
Мужчина снял майку и с разбега прыгнул в фонтан
Сегодня, 13 июля, в донской столице столбик термометра достиг отметки 40 градусов. И даже кондиционеры в ростовских торговых центрах от зноя не спасали.
Ростовчанин, совершающий покупки в ТЦ «Горизонт» на Нагибина, видимо, так устал от жары, что забыл о комплексах. Мужчина на глазах у сотен человек снял майку и нырнул в декоративный пруд на первом этаже. Купание в чаше фонтана сняли на видео посетители «Горизонта». Позже ролик опубликовали в сети.
Ростовчанин искупался в фонтане ТЦ «Горизонт»
Одни пользователи одобрили поступок купальщика.
— Красава! Я бы тоже нырнул, — прокомментировал подписчик паблика.
Другие сочли, что жара — не повод так вести себя в общественном месте.
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