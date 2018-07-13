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Онлайн-дневник ремонта Фрязиновского парка ведут вологжане
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Онлайн-дневник ремонта Фрязиновского парка ведут вологжане 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
В виду обильных осадков на этой неделе подрядчик устранял подтопления в Фрязиновском парке. Соответствующая запись была сделана в официальной группе общественной территории, которая благоустраивается в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
Отметим, 13 июля выпало более 25 мм осадков, что составляет половину месячных осадков прошлого года. Обильные дожди шли всю неделю, и это отразилось на ходе благоустройства парка.
«Всю неделю мы боролись с осадками во избежание подтопления. Мы установили на участке временный дренаж для откачки излишков воды. Как только погода наладится, приступим к основным работам. Уже завезены и распределены по территории 1,5 тыс. тонн земли», — прокомментировал заместитель директора СК «Новый дом» Артем Соболев.
На следующей неделе строители приступят к разметке дорожек щебнем и песком. Затем в течение двух месяцев будут идти работы по укладке плитки, а местами — асфальтобетонного покрытия. Также продолжается формирование прудов. В ходе работ по планировке местности было решено создать три водоема.
Напомним, Фрязиновский парк возглавид пятерку лидеров рейтингового голосования проекта «Городская среда», которое состоялось в марте этого года. Благоустройство территории проходит под контролем активистов ОНФ и местных жителей.
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