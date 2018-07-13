«Ямалспас» сообщил о ликвидации лесного пожара в Пуровском районе

Еще одно действующее возгорание — в Тазовском — локализовано. На месте работают десять человек. По данным на 10 часов утра, больше действующих лесных пожаров в регионе не зафиксировано. Ведется авиаразведка. В обоих случаях причиной пожаров специалисты назвали сухие грозы и отсутствие дождей.

«По данным гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на Ямале прогнозируется повышение температурного режима до 28-30 градусов и отсутствие осадков. В целях предупреждения пожаров в природной среде и снижения рисков возникновения очагов возгораний, предполагается ввести на всей территории округа особый противопожарный режим с ограничением пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесничеств», — сообщил начальник управления окружной аварийно-спасательной службы «Ямалспас» Николай Потемкин

Решением оперативного штаба рекомендовано также привести в повышенную готовность все силы и средства пожаротушения на территории региона. Напомним, сегодня было принято решение о введении ограничений на посещении лесов в Приуральском районе. Запрет продлится 21 день, до 2 августа.